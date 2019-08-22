Еспаньйол – Зоря: анонс матчу кваліфікації Ліги Європи

Барселонський Еспаньйол і луганська Зоря зустрінуться у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Анонс поєдинку читайте на "Футбол 24".

Еспаньйол – Зоря

22 серпня, 22:00, Барселона, Корнелья-Ель Прат

Головний арбітр: Тобіас Штілер (Німеччина)

Телетрансляція на телеканалі УНІАН, текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Луганська Зоря підійшла до головного випробування стартового відрізку сезону. Наразі команда під керівництвом Віктора Скрипника перебуває за крок від виконання першого завдання у єврокубках – виходу до групового етапу Ліги Європи. Щоправда, жереб був не надто прихильним до луганців: суперником Зорі стане представник топ-чемпіонату, хоча український клуб на цій стадії турніру цілком міг зустрітися з тим же Гентом із плеядою українців у складі чи турецьким Трабзонспором.

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З іншого боку, хлопцям Скрипника вкотре пощастило й перший поєдинок двобою вони проведуть на виїзді. Матч у Барселоні матиме ключове значення, адже від підсумкового результату на Корнелья-Ель Прат залежатимуть шанси Зорі. Луганці в зустрічі з Еспаньйолом поки мають статус андердога. І справа тут не лише у відчутній різниці між УПЛ і Ла Лігою. Новий тренер затіяв системну перебудову, а гравці лише звикають до нових вимог. Ті ж перемоги над Будучностью, софійським ЦСКА в попередніх раундах, а також звитяги в чемпіонаті над Ворсклою і Колосом виглядали надважкими. Команді явно складно дається гра першим номером, а нетиповий для тутешніх широт "ромб" у центрі поля ускладнює життя не тільки суперникам луганців, а й, схоже, самим гравцям Зорі.

Проте, в грі з Еспаньйолом буде нагода побачити іншу Зорю. "Папуги" точно гратимуть першим номером, а підопічні Скрипника шукатимуть власні шанси в контратаках. У неділю каталонці програли Севільї (0:2) у першому турі Прімери, оголивши власні проблеми в лінії оборони. Зокрема, активний пресинг Будківського може поставити в незручне становище пару центрбеків господарів. Могли б луганці скористатися і віком правого захисника Хаві Лопеса, та динамічні флангові атаки поки не входять до переліку чеснот Зорі часів Скрипника.

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Зважаючи на те, що кадрово луганська команда серйозно поступається опоненту, для прийнятного рахунку в Іспанії Зорі доведеться серйозно попрацювати. Кожен гравець, який у четвер ввечері вийде в складі команди, повинен битися і віддатися повністю. Прохід Еспаньйола буде справжнім дивом, і лише кров'ю і потом цього не досягнути. Потрібен фарт. Тим більше луганцям "заборгували" ще з минулого року, коли фантастична команда Вернидуба лише на 90-й хвилині пропустила вирішальний гол від грізного РБ Лейпциг.

Кадрова ситуація

Травмовані: Давід Лопес, П'ятті – Вернидуб

Під питанням: –

Дискваліфіковані: Русин (Зоря)

Орієнтовні склади на матч Еспаньйол – Зоря

Еспаньйол: Дієго Лопес – Хаві Лопес, Мармоль, Налдо, Віла – Мелендо, Мока, Санчес, Варгас – Феррейра, У Лей

Зоря: Шевченко – Тимчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайліченко – Кочергін, Юрченко, Іванісеня, Хомченовський – Громов – Будківський

Прогноз "Футбол 24": 1:0

Еспаньйол спробує зняти всі запитання щодо переможця дуелі вже в домашньому матчі. "Папуги" почнуть атакувати зі стартових хвилин, намагатимуться забити швидкий гол, а потім довести власну перевагу до двох-трьох м'ячів. Головним завданням Зорі буде зламати цей сценарій. Активний пресинг на кожній ділянці поля, концентрація в оборонних діях і злагоджена робота всіх командних ліній можуть збити атакувальні потуги барселонців, а в захисті вони й поготів не безгрішні. Навіть мінімальна поразка в Іспанії залишить Зорі непогані шанси на підсумковий успіх у двобої.

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