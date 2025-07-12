37-річний півзахисник Алехандро Папу Гомес відновив кар'єру після відсторонення за допінг – у суботу, 12 липня, він підписав контракт з Падовою, яка виступає в італійській Серії B. Угода розрахована до літа 2027 року.

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Останні два роки аргентинець не міг грати через позитивний тест на тербуталін – речовину, яка, за його словами, потрапила в організм випадково з ліків від кашлю, призначених його синові. Покарання триватиме до жовтня 2025 року, проте Падова вирішила оформити контракт завчасно.

Гомес – чемпіон світу 2022 року у складі збірної Аргентини, найяскравіше проявив себе в Аталанті та Севільї. Також він виступав в УПЛ у складі харківського Металіста в сезоні 2013/2014, провівши 23 матчі, в яких забив 3 голи і віддав 6 асистів.

Падова за підсумками попереднього сезону завоювала пряму путівку в Серію B.

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