Екс-захисник збірної України зламав ногу під час тренування
07:30 - Читать на русском
Тренер Колоса Віталій Мандзюк зазнав прикрої травми.
Колишній захисник низки українських команд Віталій Мандзюк зламав ногу, повідомляє Динамоманія.
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Нагадаємо, 37-річний екс-футболіст нині працює у тренерському штабі Колоса фахівцем з фізичної підготовки. Він отримав травму, підміняючи футболіста під час ігрової вправи. Як зазначає джерело, Віталія вже було прооперовано.
Нагадаємо, Мандзюк виступав за Динамо, Арсенал та Дніпро. Також провів 24 матчі у складі збірної України.
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