Колишній захисник низки українських команд Віталій Мандзюк зламав ногу, повідомляє Динамоманія.

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Нагадаємо, 37-річний екс-футболіст нині працює у тренерському штабі Колоса фахівцем з фізичної підготовки. Він отримав травму, підміняючи футболіста під час ігрової вправи. Як зазначає джерело, Віталія вже було прооперовано.

Нагадаємо, Мандзюк виступав за Динамо, Арсенал та Дніпро. Також провів 24 матчі у складі збірної України.

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