Брешія офіційно оголосила про призначення 46-річного фахівця головним тренером дорослої команди. Контракт розрахований до кінця сезону.

Де Дзербі може покинути Брайтон – журналіст розкрив умову

Поссанціні кілька років працював асистентом Роберто Де Дзербі у Фоджі, Палермо, Беневенто, Сассуоло та Шахтарі. Після початку повномасштабної війни в Україні італієць оголосив про відхід з донецького клубу. Минулого літа Поссанціні очолив прімаверу Брешії, а тепер спробує витягнути першу команду з кризи.

Попередній тренер Пеп Клотет довів "ластівок" до 4 поразок поспіль і зони перехідних матчів за виживання в Серії В. Брешія не так давно виступала в еліті, тому не може дозволити собі звалюватися в третій дивізіон.

Шахтар U-19: чи не найслабше покоління за понад 10 років, але – новий Степаненко і конкурент для Йовічевіча