У 47-річному віці пішов з життя український тренер Руслан Мостовий, повідомляє офіційний сайт ФК Рух.

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За інформацією Meta-ratings, ДТП, в якій загинув фахівець, трапилась у Стрийському районі Львівської області.

За своєї кар'єри футболіста Мостовий встиг пограти за Львів, Прикарпаття, Волинь та низку інших клубів. Він став легендою російського клубу Спартак Нальчик, провівши за нього близько 200 матчів (2001-2006 роки). У статусі тренера Мостовий працював біля керма Руха та Прикарпаття.

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