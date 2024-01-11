Хорватський Осієк офіційно повідомив про прихід Жозе Боту на посаду спортивного директора клубу. Контракт португальця розрахований до літа 2026 року.

Шахтар за крок від першого зимового трансферу – відома сума і дата медогляду бразильського легіонера

"Це новий виклик, якого я з нетерпінням чекаю, і я дуже добре передчуваю свій приїзд і те, що ми хочемо зробити разом", – зазначив Боту в коментарі прес-службі.

Нагадаємо, що португалець працював у Шахтарі з липня 2018-го до грудня 2021 року. Також Боту встиг попрацювати і в таких клубах як Бенфіка та ПАОК.

Кубок Азії: капітан з Ліверпуля веде фаворитів, Сон під орудою Клінсманна, Манчіні з грішми СА, зграйка любителів Росії