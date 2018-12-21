Екс-півзахисник Львова Даньків перейшов у канадську Воркуту

Колишній хавбек Львова Андрій Даньків змінив клуб в Канаді.

За інформацією Chernivtsisport, екс-півзахисник Львова Андрій Даньків став гравцем канадської Воркути. Зазначимо, раніше Даньків вже встиг пограти у Канаді. Хавбек виступав у складі Торонто Атомік.

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Минулого сезону канадська Воркута стала абсолютним чемпіоном Канадської футбольної ліги. У 2018 році кольори цієї команди захищали екс-гравці Буковини Олександр Мусієнко, Олег Керчу, Михайло Рябий, Олександр Лакуста, Ігор Мельник.

До слова, нещодавно "Футбол 24" опублікував об'ємне інтерв'ю про канадську Воркуту із голкіпером Олександром Мусієнком.