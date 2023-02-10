"Ми раді вітати в нашій команді Prostar у минулому одного з найкращих крайніх захисників України. Вже понад 10 років нас поєднує не тільки дружба, а й бажання досягти успіхів у футболі.

Екс-капітан Динамо завершив кар'єру та отримав посаду в скандальному російському клубі в Європі

Микола двічі ставав чемпіоном країни, грав за національну збірну. Нещодавно завершив активну кар'єру і тепер допомагатиме нам у статусі менеджера шукати та розвивати футбольні таланти", – йдеться у повідомленні в Instagram Prostar Agency.

Нагадаємо, рік тому Морозюк підписав контракт з Чорноморцем, але так і не зміг дебютувати через повномасштабне вторгнення Росії. Перед завершенням кар'єри 35-річний екс-капітан Динамо ще відбігав 14 матчів за Красаву. Клуб належить екс-форварду збірної Росії Євгену Савіну, який був змушений тікати з держави-терориста і заявляти команду у другий дивізіон Кіпру. Саме тут Морозюк спробує себе в ролі функціонера.

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