Шабанов розпочне сезон 2024/25 у складі Олександрії, повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

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Артем приєднається до команди Ротаня на правах вільного агента, оскільки покинув Полісся по завершенні минулого сезону.

Додамо, що за Полісся Шабанов виступав з минулого літа, зіграв у 26 матчах (24 в УПЛ та ще 2 – в Кубку України), але результативними діями не відзначався. За свою кар'єру Артем встиг пограти і за Динамо (з 2018-го по 2021-й і з червня 2021-го по лютий 2022-го), записавши до свого активу 4 голи та асист у 77 матчах.

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