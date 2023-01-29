Артем Кравець завершив кар'єру – екс-форварду Динамо і збірної України лише 33 роки
Відомий український нападник Артем Кравець вирішив повісити бутси на цвях.
"Швидше за все, ніхто мене вже ніде не побачить. Напевно, на цьому моя кар'єра закінчиться. Зважаючи на здоров'я та ситуацію в країні, у мене немає бажання продовжувати виступи.
"Яремчук залишається проблемою для команди": легенда Брюгге та збірної Бельгії незадоволений довірою до українця
Пропозиції є, але зараз моя сім'я потребує уваги, щоб я перебував із нею. В останні роки у мене було дві операції на спині, це великі ризики. Я хочу ще й після футболу жити", – заявив 33-річний Кравець в ефірі YouTube-каналу "Футбол 2.0".
Нагадаємо, Артем – вихованець Динамо, за яке і розпочав професіональну кар'єру у 2006 році. Встиг пограти також за київський Арсенал, німецький Штутгарт, іспанську Гранаду, турецькі Кайсеріспор, Коньяспор та Сакар'яспор. За збірну України провів 23 матчі, в яких забив 7 голів.
Динамо програло вдруге поспіль: "суха" серія на зборах, феєрія екс-партнера Маліновського і фіаско Ваната