"Швидше за все, ніхто мене вже ніде не побачить. Напевно, на цьому моя кар'єра закінчиться. Зважаючи на здоров'я та ситуацію в країні, у мене немає бажання продовжувати виступи.

"Яремчук залишається проблемою для команди": легенда Брюгге та збірної Бельгії незадоволений довірою до українця

Пропозиції є, але зараз моя сім'я потребує уваги, щоб я перебував із нею. В останні роки у мене було дві операції на спині, це великі ризики. Я хочу ще й після футболу жити", – заявив 33-річний Кравець в ефірі YouTube-каналу "Футбол 2.0".

Нагадаємо, Артем – вихованець Динамо, за яке і розпочав професіональну кар'єру у 2006 році. Встиг пограти також за київський Арсенал, німецький Штутгарт, іспанську Гранаду, турецькі Кайсеріспор, Коньяспор та Сакар'яспор. За збірну України провів 23 матчі, в яких забив 7 голів.

Динамо програло вдруге поспіль: "суха" серія на зборах, феєрія екс-партнера Маліновського і фіаско Ваната