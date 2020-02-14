toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Росія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ ЛАЦІО - ІНТЕР

Екс-арбітр УПЛ Жабченко готується до роботи в російській Прем'єр-лізі

14 лютого 10:10 2181 Читать на русском
Екс-арбітр УПЛ Жабченко готується до роботи в російській Прем'єр-лізі
Анатолій Жабченко / фото з відкритих джерел

Колишній арбітр УПЛ Анатолій Жабченко проходить підготовку в Росії перед відновленням сезону у тамтешній Прем'єр-лізі.

З 2010 по 2017 рік Жабченко працював на матчах УПЛ, всього він обслуговував 60 ігор. В останні роки арбітр працював на іграх "чемпіонату Криму" та російської ПФЛ. А тепер 40-річний Жабченко претендує на роботу в елітному дивізіоні чемпіонату Росії.

"Мені пропонували спалити на камеру російський паспорт та погрожували "Будинком профспілок-2". Скандальна "сповідь" Анатолія Жабченка

"Жабченко – суддя Прем'єр-ліги. Готується до роботи з ВАР. Був на зборі в Сочі кілька тижнів тому. Він теж у ньому брав участь", – цитує керівника суддівського департаменту РФС Віктора Кашшаї Спорт-Експрес.

Нагадаємо, після анексії Криму Жабченко взяв російський паспорт, при цьому зберіг і український. Згодом його відлучили від матчів чемпіонату України, і він переїхав у Росію.

"Мало вас там майданутих беркутівці п…дять". Coming out Анатолія Жабченка

blog_ava
Манчестер Сіті визначився з двома претендентами на тренерське крісло, якщо Гвардіола захоче піти
16 лютого
5705
Теги
Росія Головне Крим Арбітри Анатолій Жабченко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
27
хв
Мілан
21:45
Торіно
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук