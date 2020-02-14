Екс-арбітр УПЛ Жабченко готується до роботи в російській Прем'єр-лізі

Колишній арбітр УПЛ Анатолій Жабченко проходить підготовку в Росії перед відновленням сезону у тамтешній Прем'єр-лізі.

З 2010 по 2017 рік Жабченко працював на матчах УПЛ, всього він обслуговував 60 ігор. В останні роки арбітр працював на іграх "чемпіонату Криму" та російської ПФЛ. А тепер 40-річний Жабченко претендує на роботу в елітному дивізіоні чемпіонату Росії.

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"Жабченко – суддя Прем'єр-ліги. Готується до роботи з ВАР. Був на зборі в Сочі кілька тижнів тому. Він теж у ньому брав участь", – цитує керівника суддівського департаменту РФС Віктора Кашшаї Спорт-Експрес.

Нагадаємо, після анексії Криму Жабченко взяв російський паспорт, при цьому зберіг і український. Згодом його відлучили від матчів чемпіонату України, і він переїхав у Росію.

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