Голкіпер Манчестер Сіті Едерсон розповів про те, як команда підтримує Олександра Зінченка під час війни.

"Ми намагаємося підтримати Зінченка, намагаємося розрадити його. Але в такий час, звичайно, це дуже важко", – сказав Едерсон на пресконференції перед матчем Ліги чемпіонів проти Спортінга.

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Нагадаємо, Олександр разом з іншими українськими легіонерами АПЛ намагається розповідати світу про звірства Росії в Україні: окрім волонтерської роботи по збору допомоги для України, він символічно виводив свою команду на поле у статусі капітана.

Манчестер Сіті в першому матчі розгромив Спортінг. Інтриги перед матчем-відповіддю немає, тому Гвардіола може випустити в основному складі Зінченка. До того ж у команді кадрова криза з захисниками.

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