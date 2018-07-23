Дзюба: Після слів "Слава Україні" хотів вбити Віду в землю

Форвард збірної Росії Артем Дзюба розповів про свою реакцію на вчинок Домагоя Віди та Огнєна Вукоєвіча після матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018.

За словами Дзюби, йому не надто сподобалась фраза "Слава Україні", яку сказали хорвати після поєдинку з Росією у чвертьфіналі ЧС-2018.

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"З одного боку, хорвати своєю впертістю завоювали мої симпатії. Проте після слів Віди та Вукоєвіча... Їх виступ дуже сильно нас розлютив ще в автобусі. Перша реакція – хотілося вийти і вбити Віду в землю. Але потім охололи трохи. Потім він приніс вибачення, так що злості на нього не тримаю. Він не знає, що творить.

А перед фіналом був спокійний – хто переможе, той переможе. Але хорвати викликали симпатію", – цитує Дзюбу офіційний сайт Зеніта.

Нагадаємо, Хорватія вибила Росію в серії післяматчевих пенальті в 1/4 фіналу Мундіалю. Після поєдинку Віда та Вукоєвіч присвятили перемогу, зокрема, і українцям. Це викликало шквал критики в російському інформаційному просторі, ФІФА попередила Віду за "Слава Україні", а Вукоєвіч був виключений зі збірної Хорватії на ЧС-2018 через появу вірусного відео.