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Дзюба: Після слів "Слава Україні" хотів вбити Віду в землю

17:11 1007 Читать на русском
Дзюба: Після слів "Слава Україні" хотів вбити Віду в землю
Артем Дзюба / фото: ФІФА

Форвард збірної Росії Артем Дзюба розповів про свою реакцію на вчинок Домагоя Віди та Огнєна Вукоєвіча після матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018.

За словами Дзюби, йому не надто сподобалась фраза "Слава Україні", яку сказали хорвати після поєдинку з Росією у чвертьфіналі ЧС-2018.

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"З одного боку, хорвати своєю впертістю завоювали мої симпатії. Проте після слів Віди та Вукоєвіча... Їх виступ дуже сильно нас розлютив ще в автобусі. Перша реакція – хотілося вийти і вбити Віду в землю. Але потім охололи трохи. Потім він приніс вибачення, так що злості на нього не тримаю. Він не знає, що творить.

А перед фіналом був спокійний – хто переможе, той переможе. Але хорвати викликали симпатію", – цитує Дзюбу офіційний сайт Зеніта.

Нагадаємо, Хорватія вибила Росію в серії післяматчевих пенальті в 1/4 фіналу Мундіалю. Після поєдинку Віда та Вукоєвіч присвятили перемогу, зокрема, і українцям. Це викликало шквал критики в російському інформаційному просторі, ФІФА попередила Віду за "Слава Україні", а Вукоєвіч був виключений зі збірної Хорватії на ЧС-2018 через появу вірусного відео.

ЧС 20181/4 фіналу

Росія - Хорватія: Субота 07 липня 2018

Росія
Матч завершено
2 : 2
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватія
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Росія Росія ЧС 2018 Росія - Хорватія Оґнєн Вукоєвіч Оґнєн Вукоєвіч Домагой Віда Домагой Віда Артем Дзюба Артем Дзюба Хорватія Хорватія
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