Нападник Данило Кондраков та вінгер Дмитро Семенів офіційно приєднались до клубу з Болгарії.

Про переходи обох гравців повідомляє офіційний сайт болгарського Піріна. Умови контрактів Кондракова та Семеніва не розголошуються.

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Додамо, що попереднім місцем роботи Кондракова була литовська Судува, де він в 16 матчах забив 4 голи та віддав результативну передачу. Семенів останні пів року був без клубу, а до цього виступав за Львів, в якому загалом зіграв 29 поєдинків та забив 1 м'яч.

Зауважимо, що Пірін посідає 14 місце в чемпіонаті Болгарії (з загальних 16), маючи в активі 12 очок.

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