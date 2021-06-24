Євромільйони – найбільша лотерея Європи – розіграє 54 мільйони євро цієї п'ятниці. Ще одна популярна європейська лотерея – Євроджекпот – розіграє 47 мільйонів євро. Ви можете взяти участь в обох лотереях, перебуваючи в Україні!

Перший приз популярної європейської лотереї Євроджекпот досяг 47 мільйонів євро. Євроджекпот – це новітня лотерейна сенсація Європи, що з'явилася лише в 2012! Учасники цього євролото можуть зірвати приголомшливий джекпот, а також 11 додаткових другорядних призів в тиражах щоп'ятниці!

У той же час, ще одна популярна лотерея Європи – Євромільйони – розігрує величезний приз в 54 мільйони євро. EuroMillions – це європейська лотерея №1, яка пропонує одні з кращих призів на континенті! У лютому 2021 вона розіграла найбільший у своїй історії приз в 210.000.000 євро. Тиражі лотереї проходять щовівторка і щоп'ятниці в паризькій студії.

Хоча білети лотереї продаються лише в декількох країнах континенту, мешканці України можуть взяти участь в захоплюючих тиражах онлайн нарівні з європейцями.

Ось як ви можете взяти участь в Євро і Євро – двох найпопулярніших лотереях Європи:

Пройдіть безкоштовну реєстрацію на сайті smartlottoshop.com (спецсайт бренду TheLotter для користувачів з України). Сервіс існує з 2002 року і за роки роботи видав призи на суму понад 99 мільйонів доларів більш ніж 5,5 мільйонам переможців з усього світу. Серед переможців – пенсіонерка з Панами, яка виграла 30 мільйонів доларів в лотереї Флорида Лото і житель Іраку, якому пощастило зірвати 6,4 мільйона доларів в лотереї Орегон Мегабакс. Виберіть EuroJackpot або EuroMillions і оплатіть білети. Виберіть EuroJackpot або EuroMillions з більш ніж 45 найбільших лотерей світу, доступних на сайті. Заповніть білет, вибравши необхідні номери вручну, або скориставшись послугою «Автоматичний вибір». Після того, як ви оформили вашу покупку, представники сервісу придбають білет з вибраними вами номерами від вашого імені, після чого відсканують ваш білет і завантажать копію у ваш аккаунт. Ваш білет буде надійно зберігатися в сейфах компанії до запитання, в разі виграшу. Чекайте результатів тиражу в ніч п'ятниці. Вгадайте всі номери тиражу і станьте переможцем джекпоту лотереї EuroJackpot або EuroMillions! У разі виграшу ви отримаєте повідомлення за допомогою SMS або електронною поштою, і, що найголовніше, ви отримаєте весь приз загалом, без комісій!

Взяти участь, а, можливо, і виграти в лотереї EuroJackpot з призом 47 мільйонів євро, або в лотереї EuroMillions з призом 54 мільйони євро – просто і абсолютно безпечно. Ви можете зіграти в лотерею онлайн з України, купивши офіційні білети лотереї EuroJackpot на сайті smartlottoshop.com (спецсайт сервісу theLotter для користувачів з України).

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Гігантські призи лотерей Європи чекають вас

У найближчу п'ятницю, 25 червня, ви можете виграти багатомільйонний приз, який змінить ваше життя. Не втрачайте час, такий шанс може не повторитися! Бажаємо успіху!