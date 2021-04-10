Десна та Олександрія у першому таймі обмінялись красивими голами. Спочатку Ковалець увірвався у штрафний, хитнув захисника та пробив повз голкіпера, а вже за 3 хвилини Імереков створив справжній шедевр, забивши п'ятою в дальній кут.

Десна розгромила Олександрію у вольовому стилі – два шедеври п'ятою допомогли чернігівцям піднятися на 3 місце УПЛ

На початку другого тайму Тотовицький головою замкнув подачу з кутового, і далі забивала лише Десна. Гуцуляк ближче під завісу зустрічі прекрасним ударом у дальню дев'ятку збільшив перевагу чернігівців, а потім асистував Тотовицькому, який повторив Імерекова, та забив п'ятою.

Таким чином, Десна набрала 36 очок та піднялась на третє місце, Олександрія з 26 пунктами залишилась сьомою.