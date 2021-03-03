"Поки що тільки початок тижня, тож немає такого активного обговорення Динамо. Все поступово. Завтра почнемо втягуватись, тож, думаю, з’явиться певне нагнітання. Нам потрібно постаратися взяти очки, які дуже потрібні. Та й Динамо хочемо трішки пригальмувати.

Легіонер Миная "нокаутував" Мілевського у матчі з Олімпіком – відео неочікуваного удару

Для Мілевського ця гра справді важлива. Думаю, він дуже хоче забити Динамо. Хоча я про це ще в нього не запитував", – зазначив Нурієв у інтерв'ю "Футбол 24".

Зазначимо, протистояння Миная та Динамо відбудеться 7 березня, початок зустрічі о 14:00. Кияни наразі лідирують в чемпіонаті України з 4-очковим відривом від Шахтаря, а закарпатці з 13 пунктами розташувались на 12 місці.

Повна версія інтерв'ю на "Футбол 24": "Мілевський дав "ляща", називаю його "Папа": він реалізував 16 пенальті поспіль, але проти Динамо не зіграє