Терористичний футбольний союз все ще намагається домовитись зі Спілкою європейських асоціацій про повернення своїх команд і збірних до міжнародних змагань.

Сьогодні керівництво РФС провело перемовини з представниками УЄФА. Але, як і очікувалось, жодних результатів це не дало. За інформацією преси, дискваліфікація не буде знята, поки Росія веде війну проти України.

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Водночас Російський футбольний Союз опублікував підсумки зустрічі. "Ключовою була тема необхідності повернення російських збірних і клубів до міжнародних змагань. Сторони погодили порядок подальшої взаємодії та домовилися продовжити контакти. Наступна очна зустріч за участю представників РФС і УЄФА відбудеться в лютому", – йдеться у заяві окупантів.

Нагадаємо, російські клуби та збірні усіх вікових категорій відсторонені від турнірів під егідою ФІФА та УЄФА після початку повномасштабної війни в Україні. Наприкінці грудня 2022-го РФС створив спеціальну робочу групу для можливого переходу в Азійську конфедерацію футболу.

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