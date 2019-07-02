Дніпро припиняє існування

Дніпровський Дніпро не заявився на новий чемпіонат України серед аматорських колективів. Це може означати кінець історії легендарного клубу.

У переліку команд, що стартують у новому чемпіонаті серед аматорів, не виявилося "синьо-біло-блакитних".

Дніпро, який ми втратили

"Наскільки мені відомо, тренери Дніпра вже переведені в "дубль" СК. Гравці – теж у "дублі". Декого відпустили вільними агентами", – прокоментував Футбол 24 Євген Переверзєв (Юджин), один із найвідоміших фанатів Дніпра.

Нагадаємо, що проблеми в Дніпрі почалися 5 років тому. Спочатку з дніпрян кілька разів знімали очки через борги перед екс-тренером Хуанде Рамосом і його тренерським штабом. За підсумками сезону 2016/17 клуб посів 11-те місце в УПЛ та вилетів до Першої ліги. Однак, рішенням ФІФА був переведений до другого дивізіону.

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У сезоні 2017/18 Дніпро виступав у групі Б. Команду залишили багато гравців – більшість із них опинилися у СК Дніпро-1, який теж пов'язують із власником Дніпра Ігорем Коломойським. Натомість основу команди склали вчорашні дублери та юнаки з академії. Ще за рік клуб позбавили професіонального статусу й сезон 2018/19 дніпряни розпочали в аматорському чемпіонаті, маючи -3 очки.

Дніпро був заснований у 1918 році. У радянський час клуб двічі ставав чемпіоном країни (1983, 1988), а також здобув Кубок і Суперкубок СРСР у 1989 році. Також дніпряни ставали віце-чемпіонами України в сезонах 1992/93 і 2013/14. Останній вагомий успіх команди пов'язаний із Лігою Європи: у сезоні 2014/15 Дніпро грав у фіналі турніру, де поступився іспанській Севільї (2:3).

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