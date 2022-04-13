Дитятьєв у своєму твіттері виклав відео, в якому орки продемонстрували себе у всій красі. Російський танк заїхав між будинками та ціленаправлено гатить в ще один, руйнуючи рештки будівлі.

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"Визволителі" Маріуполя добивають залишки будинків у місті", – підписав Дитятьєв відеоролик, який вкотре підкреслює всю сутність росіян.

Нагадаємо, триває вже 49-й день війни, яку російські окупанти розв'язали проти України. Маріуполь став чи не найбільш постраждалим містом, яке орки руйнують різними способами: від обстрілів з різної техніки до хімічних бомб.

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