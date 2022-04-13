Дитятьєв шокований черговими обстрілами Маріуполя – ще один доказ ницості росіян
Захисник Краковії Олексій Дитятьєв продемонстрував огидний вчинок росіян, які продовжують нищити залишки цивілізованого світу в Маріуполі.
Дитятьєв у своєму твіттері виклав відео, в якому орки продемонстрували себе у всій красі. Російський танк заїхав між будинками та ціленаправлено гатить в ще один, руйнуючи рештки будівлі.
Вацко "озвучив" ліквідацію росіян – гол Довбика прирівняли до влучання ракети
"Визволителі" Маріуполя добивають залишки будинків у місті", – підписав Дитятьєв відеоролик, який вкотре підкреслює всю сутність росіян.
Нагадаємо, триває вже 49-й день війни, яку російські окупанти розв'язали проти України. Маріуполь став чи не найбільш постраждалим містом, яке орки руйнують різними способами: від обстрілів з різної техніки до хімічних бомб.
"Коли дивлюся, як люди на відео їдять хліб і плачуть…": ветеран УПЛ прихистив екс-одноклубника, якого шукала вся Україна