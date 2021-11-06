Динамо – Ворскла – 1:2 – відео голів та огляд матчу
19:18 - Читать на русском
Динамо поступилось Ворсклі в рамках 14-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів матчу Динамо – Ворскла на "Футбол 24".
Лукас Рангель 34’
Олів'є Тілль 74’
Данило Кравчук 80’
34’ Лукас Рангель
74’ Олів'є Тілль
80’ Данило Кравчук
Кияни досить небезпечно розпочали зустріч – після непоганого удару Де Пени та рикошету від захисника м'яч влучив у стійку. Ворскла ж зуміла відкрити рахунок у зустрічі – Тілль зі штрафного навісив точно на голову Рангелу.
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А по перерві полтавці зуміли подвоїти перевагу – Сидорчук заблокував Степанюка у штрафному, а Тілль реалізував пенальті. Кияни спромоглись відповісти голом Вітінью у компенсований час, проте це ніяк не вплинуло на результат.
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