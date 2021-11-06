Динамо поступилось Ворсклі в рамках 14-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів матчу Динамо – Ворскла на "Футбол 24".

Кияни досить небезпечно розпочали зустріч – після непоганого удару Де Пени та рикошету від захисника м'яч влучив у стійку. Ворскла ж зуміла відкрити рахунок у зустрічі – Тілль зі штрафного навісив точно на голову Рангелу.

Динамо програло Ворсклі у матчі УПЛ з пенальті та вилученням – історичний тріумф Максимова, дебютний гол бразильця

А по перерві полтавці зуміли подвоїти перевагу – Сидорчук заблокував Степанюка у штрафному, а Тілль реалізував пенальті. Кияни спромоглись відповісти голом Вітінью у компенсований час, проте це ніяк не вплинуло на результат.