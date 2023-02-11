Динамо грає проти Сілекса в рамках зимових зборів. Стартові склади та відеотрансляція матчу – у цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Сілекс, розпочнеться о 16:00 за київським часом. Дивитися гру наживо звично можна на сторінці столичного клубу в YouTube. Пряма трансляція доступна прямо в цій новині на "Футбол 24".

Динамо назвало ще трьох спаринг-партнерів на зборах у Туреччині

Для "біло-синіх" звітний спаринг уже сьомий на зимових зборах. Підопічні Мірчі Лусеску програли Рапіду (0:4) та Марібору (0:2), розписали нічию з Аустрією (2:2), але потім видали серію з трьох перемог поспіль – над Унірею Деж (5:1), Вайле (2:0) та Шкендією (1:0).

Стартовий склад Динамо: Нещерет – Малиш, Попов, Сирота, Вівчаренко – Сидорчук, Шепелєв, Лонвейк – Караваєв, Гармаш, Кабаєв

Запасні: Моргун, Ігнатенко, Боль, Яцик, Супряга, Андрієвський, Гусєв, Дячук, Царенко, Дубінчак, Беніто, Н. Волошин

Стартовий склад Сілекса: Божиновскі – Лямаларі, Петроскі, Рістескі, Маневскі, Серафімовскі, Рамані, Мілошавлевіч, Рістовскі, Турсін, Гіоргієвскі

Запасні: Велковскі, Алійї, Стойчевскі, Райков, Манасієвскі, Яневскі, Андов, Річков, Ніколіч, Єфтімов, Ангєлевскі, Масевскі, Катаніч