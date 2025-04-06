Лідер УПЛ, який не програв жодного разу за 22 тури, приймав борця за виживання. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Лівий Берег на "Футбол 24", стартував о 15:30. У першому колі команда Олександра Шовковського перемогла з рахунком 3:0. Олександрія відставала тільки на 1 бал після перемоги над Кривбасом, тож сьогодні також не було мови про щось інше, ніж повноцінні 3 очки. Уже на 5 хвилині подача кутового ЛБ завершилася стрімкою контрою після блискучого пасу Дубінчака на хід Шапаренку. Микола добіг до лінії штрафного і спробував перекинути воротаря – не влучив.

Динамо – Лівий Берег: онлайн-трансляція матчу УПЛ (відео)

Ярмоленко на 15-й підхопив м'яч після невдалої спроби винести, але бахнув дуже високо навіть як для регбі. Кабаєв теж двічі спокійно входить у володіння Механіва, а ось з ударами не зовсім складається. Лівий Берег стабільно намагається огризатися та навіть може похвалитися кількома стандартами та поверненнями м'яча на чужій половині. Однак загалом картина повного домінування Динамо в контролі. Ударів наче й вистачає, але загроза від них цілком помірна. Снігом замело, і динамівці перестали й те створювати.

"Бистрєє, бистрєє", – навіть Шовковський після стартової голосової активності вже не кричить про темп атак. Тепер уже намагається наставник Динамо достукатися до когось з центрхавів, коли суперник намагається вийти на чужу половину: "Коля, бліже". І все ж без фірмової в останніх матчах магії лідерів УПЛ не обійшлося.

На 44 хвилині Ярмола прокинувся і з глибини класно викрутив на Ваната. Кабаєв до скидання Влада не дійшов, але господарі відразу ж перехопили всі входи та виходи. Шапаренко з лівого краю розрізав лінії на Буяльського, Ванат знову скинув головою назад. Ярмоленко цього разу не дав ані шансу і відсвяткував гол в унікальній манері, зображаючи кульгавого діда. Передав привіт усім любителям заглядати в паспорт, не інакше.

Ще одна божественна комбінація призводить до взяття воріт на 47 хвилині. Михайленко віддав уперед після боротьби на своїй половині. Ванат через Ярмоленка запустив Шапаренка вперед, Микола п'ятою назад. Форвард знову віддає під удар тезці Кабаєву – стійка, але це все ніби частина плану. Шапаренко вже добігає на добивання, Механів зупиняє снаряд за лінією воріт, тож це занадто пізно.

Шапаренко знову п'яточками роздає комбінації, стіночки, розрізні паси, відбір – Микола повноцінно повертається до найкращого стану. Однак тут допомагає вся атакувальна лінія Динамо. Ваната виводять на розкішну позицію, Владу нині більше асистування виходить. Буяльський помінявся позиціями з Ярмоленком і готовий був замикати дальню стійку – розводить руками, чому ж не віддав йому форвард.

З негативу для Динамо – два привози Нещерета у грі через пас. Таке вилазить потім боком у єврокубках. Усілякі ліві береги пробачають і навіть до удару не доводять, а в умовній Лізі Європи зразу гол буде. Ярмоленка, Михавка і Попова брутально рублять по ногах. Денис вступається за напарника по центру оборони, а сам сміється, коли йому дістається не менш жорстко. Блискучий пас Попова зі своєї половини на хід Караваєву, в Буяльського удар не вийшов після прострілу. "Тарас, я тєбє ачькі куплю", – Шовковський нині в ударі. Виховують Михавка всім складом за те, що не віддав ліворуч на вільного Шапаренка, а протягнув сам. Добре, що заробив на собі фол, а міг би й привезти з оголеною центральною зоною.

Піхальонок і Волошин замінили Шапаренка та Кабаєва на 75-й. Після відпочинку в Кубку України ця парочка відразу по перерві завершила багатоходову комбінацію на 2:0, що було дуже важливо у такій в'язкій грі. Ярмола помітно насолоджується футболом. Удари зовнішньою стороною стопи, паси за спину. Гра проти закритих аутсайдерів, де не треба багато бігати від воріт до воріт, це його. Андрій ще й у підкатах володіння зберігає. Піхальонок і Волошин на свіжих ногах загострюють, не вистачає лише завершального удару. На 83-й Буяьського та Ваната поміняли Рубчинський з Герреро. Панамець отримав таку собі мотиваційно-батьківську накачку від Шовковського. Приємний момент.

Валерій Лучкевич дебютував за Динамо Київ, вийшовши на хвилин 6 замість Караваєва. Ярмоленко вперше в сезоні провів повний матч. Динамо зберігає 4 очки переваги над Олександрією, хоча навряд чи хтось сумнівався, що так і станеться. Лівий Берег залишається за 1 бал над зоною перехідних матчів.