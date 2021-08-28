Динамо – Колос: відеотрансляція матчу УПЛ – Шабанов і Шкурін в основі
Динамо в рамках 6-го туру УПЛ приймає Колос. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 6-го туру УПЛ Динамо – Колос розпочнеться о 19:30 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "2+2", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24". Відеотрансляція доступна в цій новині.
Динамо – Колос: анонс матчу УПЛ
Стартові склади
Динамо: Бойко – Кендзьора, Забарний, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Де Пена – Шкурін
Запасні: Нещерет, Вербіч, Шепелєв, Рамірес, Лєднєв, Гармаш, Караваєв, Тимчик, Сирота
Колос: Маханьков – Золотов, Павловець, Петров, Чорноморець – Мілько, Задоя – Чурко, Костишин, Сантос – Сітчінава
Запасні: Фесюн, Саків, Ром, Нгамба, Богданов, Данфа, Нурієв, Сорокін, Лисенко
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