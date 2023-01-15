Динамо мало шанси заробити на трансфері Віктора Циганкова у зимове вікно, але втратило таку можливість.

Напередодні з'явилася інформація, що Віктор Циганков перейде в Жирону. Контракт уже підписаний та набере чинності влітку. Відповідно, Динамо втратить свого лідера без будь-якої компенсації.

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"Іспанський клуб хотів підписати 25-річного Циганкова вже в поточне трансферне вікно. Жирона пропонувала Динамо 4 мільйони євро, 1 млн бонусу і немалий відсоток від наступного продажу. Циганков хотів їхати до Жирони. Йому подобається чемпіонат, стиль гри команди, він розмовляв з тренером", – заявив Михайло Співаковський в ефірі ТаТоТаке.

За його словами, кияни отримали дві конкретні пропозиції. Окрім Жирони, це нідерландський ПСВ, який давав 4 мільйони одразу, ще 3,5 млн впродовж року і приблизно такий же відсоток від перепродажу.

Крім того, журналіст стверджує, що Динамо розраховувало знайти варіант для Циганкова в Англії – наприклад, умовний Евертон, з яким є певні стосунки, чи Ноттінгем. Але кияни не отримали часу, щоб ці варіанти пропрацювати.

Представники Циганкова наполягають, що дали можливість київському клубу провести перемовини з Жироною, щоб зараз відпустити футболіста та отримати бодай якусь компенсацію.

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