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Динамо – Ворскла: Андронов озвучив інформацію про мільйон євро преміальних для полтавців

13:10 - Читать на русском
Динамо – Ворскла: Андронов озвучив інформацію про мільйон євро преміальних для полтавців
Гравці Ворскли / фото: ФК Ворскла

Відомий журналіст Олексій Андронов розкрив суму преміальних для Ворскли у випадку перемоги в фіналі Кубка України проти Динамо.

 

"Завтра в Україні фінал Кубка. Динамо Олексія Михайличенка проти Ворскли Юрія Максимова. Матч буде вогонь. Всі все вміють рахувати. Преміальні Ворскли за перемогу – 1 млн євро. З урахуванням зарплат гравців від 2 до 7 тисяч в місяць – вони вийдуть з лопатами. Ховати.

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Сенс в тому, що якщо Ворскла виграє – вона напряму опиниться в Лізі Європи. Навіть якщо вона там не виграє жодного матчу – це майже 6 млн євро. Динамо зараз важке. Слабке. Може не витримати.

Судитиме Катерина Монзуль, арбітр ФІФА. Динамо дуже зло на неї. Сподіваюся, вони знайдуть в собі сили вийти з букетом", – зазначив Андронов у своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, Динамо зустрінеться з Ворсклою вже завтра, 8 липня, у фіналі Кубка України. Матч відбудеться на ОСК Металіст, початок о 21:30.

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Теги
Динамо Динамо Ворскла Ворскла Кубок України Динамо - Ворскла Олексій Андронов
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