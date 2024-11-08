"Звідки взялись пропущені голи Динамо? Це головне питання. Так, у Динамо існує велика, найбільша проблема – центральна зона в обороні. Та не варто всіх собак вішати на захисників. От розберімо перший гол. Динамо покарали за незграбну гру Кабаєва, який віддав поганий пас назад на Шапаренка.

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Другий: боротьба, рикошет, залетіло. І все це за дві хвилини. При цьому команда ще й грає у меншості. Це такий сильний психологічний удар, який команда не витримала і розвалилася. Помилки Михавка? Нехай помилки Михавка розбирає тренерський штаб Динамо. З моєї сторони це буде не зовсім коректно. Так, майже всі голи були забиті з центральної зони, але ж це не лише проблема Тараса. Це проблема гри в оборони всієї команди.

Динамо показало найгіршу гру в сезоні проти Ференцвароша? Я повторюсь, все вирішило швидке вилучення Дубінчака. Тому говорити, що це найгірший матч, однозначно не став би, але за результатом, безумовно, так. Катастрофічним, як на мене, був лише другий тайм.

Щодо самовіддачі динамівців питань не має бути. І, можливо, зарядженість на результат і зіграла з хлопцями злий жарт. У тому ж епізоді з червоною карткою Дубінчаку, він мав холоднокровніше грати. М’яч уже практично вийшов за лінії поля, а він полетів його вигризати. Самовіддача – це добре, але куди важливіше мати здоровий глузд і холодну голову", – поділився Хацкевич у інтерв'ю Українському футболу.

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