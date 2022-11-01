УЄФА оголосив склад суддівської бригади на поєдинок другого за силою єврокубку між українською та турецькою командами.

Головним арбітром матчу 6-го туру групового етапу Ліги Європи у групі В між Динамо та Фенербахче стане 38-річний хорватський рефері Дуе Струкан, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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На лініях йому допомагатимуть співвітчизники Боян Зобениця та Ален Якшіч. Четвертим арбітром буде Іван Бебек. За VAR відповідатиме італієць Лука Пайретто.

До слова, Струкан лише одного разу пересікався з українськими командами: в сезоні 2021/22 він зафіксував домашню перемогу Динамо U-19 над Барселоною (4:1) в Юнацькій Лізі УЄФА.

Нагадаємо, поєдинок між Динамо та Фенербахче відбудеться у четвер, 3 листопада. Початок зустрічі о 22:00.

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