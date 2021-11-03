Аналітичний ресурс InStat підбив підсумки протистояння української та іспанської команд у 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів (0:1).

Найкориснішим гравцем Динамо у матчі проти Барселони став півзахисник Олександр Караваєв, повідомляє Zbirna.com. Рейтинг ефективності його гри склав 305 балів.

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До трійки найкращих також увійшли Ілля Забарний (287 балів) та Олександр Сирота (264 бали).

Найкориснішим гравцем поєдинку став голкіпер каталонського клубу Марк-Андре тер Штеген. За свої дії на полі він отримав від InStat 315 балів.

Нагадаємо, після чотирьох турів Динамо посідає у турнірній таблиці групи Е останню сходинку, набравши 1 очко. Беззаперечним лідером квартеру є Баварія (12 пунктів), далі йдуть Барселона (6 балів) та Бенфіка (4 очки).

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