Динамо – Аякс: Супряга встановив унікальне досягнення в історії київського клубу

Нападник Динамо Владислав Супряга потрапив у стартовий склад команди Хацкевича на матч-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів проти Аякса.

Таким чином 18-річний форвард встановив унікальне досягнення в історії київського клубу. Він став першим гравцем Динамо, який народився у 21 столітті (15 січня 2000 року) та зіграв у матчах чемпіонату України і Ліги чемпіонів.

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Нагадаємо, що Супряга дебютував за Динамо в УПЛ проти Чорноморця, замінивши Русина на 83-й хвилині поєдинку. Тоді Владислав став наймолодшим дебютантом "біло-синіх" в чемпіонатах України та першим гравцем київського клубу, який народився у 21 столітті і зіграв за основну команду.

Нагадаємо, що Супряга перебрався в Динамо цього літа зі СК Дніпро-1. Молодий футболіст блискуче проявив себе на Євро-2018 U-20, потрапивши, зокрема, у символічну збірну турніру.

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