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Десна у спарингу розгромила Анкарагюджю – екс-динамівці пофеєрили голами

19:44 610 Читать на русском
Десна у спарингу розгромила Анкарагюджю – екс-динамівці пофеєрили голами
ФК Десна / Фото ФК Десна

Десна не помітила турецький Анкарагюджю у товариському поєдинку.

Товариський матч

Анкарагюджю – Десна – 0:3

Голи: Богданов, 19, Калітвінцев, 61, Хльобас, 85

Стартовий склад Десни: Паст, Фаворов Д., Гітченко (Єрмаков, 58), Імереков, Мостовий (Западня, 58), Огіря (Приндета, 80), Богданов (Домбровський, 58), Кузик (Калітвінцев, 46), Картушов (Старенький, 64), Фаворов А., (Хльобас, 46), Філіппов (Дегтярьов, 46).

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Чернігівський клуб проводить збори на теренах Туреччини, де і провів спаринг з представником місцевої Суперліги. Десна впевнено "відвантажила" супернику три м'ячі без відповіді.

Цікаво, що всі голи забивали колишні гравці київського Динамо – Андрій Богданов, Владислав Калітвінцев та Дмитро Хльобас.

Вже 15 вересня Десна зустрінеться з "біло-синіми" в рамках 7-го туру УПЛ.

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