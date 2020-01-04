Десна солідно заробила на переході Фаворова – ексклюзивні деталі трансферу

Український новачок Академії Пушкаша Артем Фаворов приніс чималі кошти своєму колишньому клубу – чернігівській Десні.

Як стало відомо "Футбол 24", трансфер Артема Фаворова обійшовся угорській Академії Пушкаша у 470 тисяч євро.

Артем Фаворов офіційно перейшов у Академію Пушкаша – це перший трансфер в історії Десни

Зарплата хавбека становитиме 10 тисяч євро у місяць, можливі бонуси. Окрім того, клуби вже домовилися, що влітку до Артема приєднається його брат – Денис.

Нагадаємо, Артем Фаворов у першій частині сезону зіграв 16 матчів в УПЛ. Він є вихованцем київського Динамо. Раніше він виступав за Оболонь-Бровар, Зірку та данський Вайле.

Наразі Академія Пушкаша посідає 4 місце в турнірній таблиці чемпіонату Угорщини, відстаючи від лідера, Ференцвароша, на 11 очок.

Новачок Динамо ставав чемпіоном і зганьбив Ракицького в Росії – тепер Беніто допомагатиме Циганкову