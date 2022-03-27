Десна попрощалась з двома футболістами
09:05 - Читать на русском
Чернігівський клуб продовжує працевлаштовувати своїх гравців.
Одразу два представники Десни покинули чернігівський клуб.
Безбородько офіційно перейшов у чемпіонат Угорщини
Чемпіон світу U-20 у складі молодіжної збірної України, 23-річний захисник Олександр Сафронов поповнив склад Нафти 1903, повідомляє прес-служба словенського клубу.
У свою чергу, 19-річний голкіпер Дмитро Сидоренко виступатиме у складі польського Ізолятора (Богучвала).
Обидва гравці перебралися у нові команди на правах вільних агентів.
Нагадаємо, раніше Десну покинув Денис Безбородько – форвард підписав контракт з угорським Дьормотом.
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