Дель П'єро епічно зганьбився, назвавши легендарного українця росіянином

Колишній нападник Ювентуса Алессандро Дель П'єро розповів, кого вважає найкращими російськими футболістами.

Легендарний італієць дав інтерв'ю російському виданню Sport24, де йому довелося продемонструвати знання тамтешнього футболу.

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Щоправда, Дель П'єро епічно сконфузився, включивши до своєї трійки двох гравців, які не були росіянами. Йдеться про білоруса Сергія Алєйнікова та українця Олександра Заварова, які свого часу грали за Ювентус. Та й навіть з росіянином – Андрієм Аршавіним – у Алессандро вийшло не зовсім гладко.

"Алєйніков. А ще – Саша Заваров. Адже вони грали за Юве, це історичні для клубу імена! Я пам'ятаю, як дивився їхні матчі, коли був дитиною.

Тепер треба назвати третього, так? Я згадав Яшина, але не бачив, як він грає, тому подумаю ще. Стоп! Як звуть цього хлопця, який грав у Челсі? Аршавін! А, він з Арсенала, вибачте", – сказав Дель П'єро.

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