Дебютний гол першого легіонера в історії Колоса у відеоогляді матчу з Десною

В 15-му турі УПЛ Колос несподівано обіграв Десну. Дивіться відео голів та огляд матчу Колос – Десна.

Гості Оболонь Арени краще розпочали гру. Підопічні Рябоконя створили перший гольовий момент в матчі – на 7-й хвилині небезпечно пробивав Калітвінцев. Господарі відповіли кількома непоганими комбінаціями і голом Володимира Лисенка: на 29-й хвилині матчу форвард у штрафному отримав передачу від Оріховського, шикарно прикрив м'яч корпусом і влучно пробив з-під Імерекова. Після пропущеного гола Десна прокинулась і створила декілька хороших моментів, однак удари Богданова та Кузика успіху гостям не принесли.

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Колос збільшив свою перевагу в рахунку на 72-й хвилині. Свій дебютний гол за команду Руслана Костишина забив ісландський форвард Арні Вільх'яльмссон, який встановив остаточний рахунок у матчі.

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