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Дебютний гол першого легіонера в історії Колоса у відеоогляді матчу з Десною

06:30 714 Читать на русском
Дебютний гол першого легіонера в історії Колоса у відеоогляді матчу з Десною
Колос несподівано обіграв Десну / ФК Колос

 В 15-му турі УПЛ Колос несподівано обіграв Десну. Дивіться відео голів та огляд матчу Колос – Десна.

29’ Володимир Лисенко
72’ Арні Вільх'яльмссон
 
29’ Володимир Лисенко
72’ Арні Вільх'яльмссон

Гості Оболонь Арени краще розпочали гру. Підопічні Рябоконя створили перший гольовий момент в матчі – на 7-й хвилині небезпечно пробивав Калітвінцев. Господарі відповіли кількома непоганими комбінаціями і голом Володимира Лисенка: на 29-й хвилині матчу форвард у штрафному отримав передачу від Оріховського, шикарно прикрив м'яч корпусом і влучно пробив з-під Імерекова. Після пропущеного гола Десна прокинулась і створила декілька хороших моментів, однак удари Богданова та Кузика успіху гостям не принесли.

Перший легіонер Колоса Вільх'яльмссон розповів, чого очікує від свого нового клубу

Колос збільшив свою перевагу в рахунку на 72-й хвилині. Свій дебютний гол за команду Руслана Костишина забив ісландський форвард Арні Вільх'яльмссон, який встановив остаточний рахунок у матчі.

Колос здобув сенсаційну перемогу над Десною і перервав п'ятиматчеву програшну серію в УПЛ

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Теги
Арні Вільх'яльмссон Арні Вільх'яльмссон Колос Колос Десна Десна Колос - Десна Відеоновини
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