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Де Пена дебютував за Динамо ефектним голом

15:15 222 Читать на русском
Де Пена дебютував за Динамо ефектним голом
Карлос Де Пена (праворуч) / ФК Динамо Київ

Новачок Динамо Карлос Де Пена відзначився у товариському матчі проти Ворскли.

Київське Динамо зустрілось у товариському матчі з представником нижньої шістки УПЛ полтавською Ворсклою.

Динамо – Ворскла: онлайн-відеотрансляція матчу

Своїм дебютним голом за киян відзначився новачок Карлос Де Пена. Уругваєць забіг до штрафного суперника і ударом з льоту замкнув подачу.

У 25 турі УПЛ Динамо вдома прийматиме донецький Шахтар. Матч відбудеться 24 квітня о 18:30.

Теги
Ворскла Ворскла Динамо Динамо Карлос Де Пена Карлос Де Пена Головне Відеоновини
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