Де Пена дебютував за Динамо ефектним голом

Інтерв’ю — 14:00 2383
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Голкіпер, а тепер ді-джей: Юрій Мартищук дав перше інтерв’ю за 4 роки – про Карпати, бійку із Шуховцевим і нове життя
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Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Нідерланди скоротили відставання від України, Італія втратила всіх представниківЛіга чемпіонів — 12:05 1560
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Лунін може залишитись в Леганесі – клуб запропонував Реалу продовжити оренду українцяІспанія — 10:15 1091
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Ювентус відповість Роналду – зіркові трансфери в кожну лінію, перебудова на фоні фінансового обвалу та український слідІталія — 08:55 4838
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Наполі – Арсенал: перемога "канонірів" в економ-режимі, безславний виліт неаполітанців та англійські рекордиЛіга Європи — 02:30 798