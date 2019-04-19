Де Пена дебютував за Динамо ефектним голом

Новачок Динамо Карлос Де Пена відзначився у товариському матчі проти Ворскли.

Київське Динамо зустрілось у товариському матчі з представником нижньої шістки УПЛ полтавською Ворсклою.

Динамо – Ворскла: онлайн-відеотрансляція матчу

Своїм дебютним голом за киян відзначився новачок Карлос Де Пена. Уругваєць забіг до штрафного суперника і ударом з льоту замкнув подачу.

У 25 турі УПЛ Динамо вдома прийматиме донецький Шахтар. Матч відбудеться 24 квітня о 18:30.