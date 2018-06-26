Данія – Франція: анонс матчу ЧС-2018

Збірні Данії та Франції зустрінуться у матчі третього туру ЧС-2018 у групі С. Анонс поєдинку читайте на "Футбол 24".

Данія – Франція

26 червня, 17:00, Москва, "Лужники"

Головний арбітр: Сандро Річчі (Бразилія)

Телетрансляція на каналі "Інтер". Текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Фаворити групи С зустрічаються лише тепер, у третьому турі, коли турнірні розклади зрозумілі відсотків на 80. Франція вже у плей-офф – "Ле Бльо" залишилося з’ясувати, з якої позиції вони туди виходять. Дві перемоги – нехай і непростих – дають команді Дешама можливість перевести подих і підготуватися до 1/8 фіналу. У сьогоднішньому поєдинку французів влаштує і нічия, відповідно, дуже очікуваною є невелика ротація складу. Ймовірно, ми побачимо на полі когось із тих резервістів, які днями розірвали у спарингу юнацьку команду московського Спартака – 11:0.

Данію мирний підсумок дуелі із французами також влаштовує. Підопічні Аге Харейде набрали 4 очки і ще один здобутий бал унеможливить втрату путівки у плей-офф, незалежно від того, як там у паралельному матчі зіграє Австралія.

Австралія – Перу: анонс матчу ЧС-2018

До слова, данці могли вирішувати всі питання ще у другому турі – якби обіграли "соккеруз". Проте Австралія продемонструвала характер, ледь не вирвавши перемогу. Можна зрозуміти післяматчеве розчарування Шмейхеля і Ко – європейська команда незадоволена змістом власного футболу.

Обидва суперники наразі демонструють пристойні серії без поразок. Франція не поступалася в останніх 6 матчах, Данія – в 11. Це також наштовхує на думку, що вони укладуть між собою мир. Причому – результативний. Данці відзначаються в трьох іграх поспіль, французи – в 4.

Щоправда, підсумкова нічия може спровокувати певні підозри у відсутності спортивної боротьби. Данія вже проходила через таку ганьбу на Євро-2004, коли розділила очки зі Швецією, відчепивши від плей-офф Скуадру Адзурру. Тоді розгорівся масштабний скандал. Як воно буде цього разу?

Статистика

А от історія стосунків Франції та Данії свідчить про низьку ймовірність нічиєї. Це надзвичайно безкомпромісна пара. У 15 матчах між собою вони розписали мир лише одного разу. "Ле Бльо" мають невелику перевагу – 8 перемог проти 6, при цьому безжально поступаються данцям за різницею м'ячів – 20:37.

Кадри

У розпорядженні Дідьє Дешама – абсолютно повна обойма виконавців, які рвуться в бій. Особливо мотивований Кіліан Мбаппе – забивши у ворота Перу, форвард ПСЖ став наймолодшим гравцем в історії збірної Франції, які відзначалися у фінальних частинах ЧС та ЧЄ.

А ось Данія у другому матчі поспіль гратиме без свого хавбека Вільяма Квіста. Після зіткнення із перуанцем Фарфаном гравець зазнав перелому ребра, тож на Мундіалі-2018 він своїй збірній уже не помічник.

Слова

"Найголовніше, щоб команда увійшла до 16-ки найсильніших у світі, – каже Крістіан Еріксен, хавбек Данії. – Французи напевно хочуть бути першими у групі, але все в наших руках. Так, у нас чотири очки, і нам буде достатньо нічиєї, але грати ми збираємося на перемогу".

"Ми не збираємося нікому допомагати, ми хочемо бути першими в групі, – підтверджує слова Еріксена головний тренер Франції Дідьє Дешам. – Я ніколи не скажу команді, що ми граємо на нічию. Хочу, щоб моя команда почала матч без задніх думок, хочу, щоб вона перемогла".

Орієнтовні склади

Данія: Шмейхель, Дальсгор, К’яер, Крістенсен, Стрюгер, Делані, Шьоне, Еріксен, Поульсен, Сісто, Йоргенсен

Франція: Льоріс, Ернандес, Умтіті, Варан, Павар, Н’Зонзі, Канте, Матюїді, Фекір, Мбаппе, Жиру

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

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