ЧС-2022: визначилися фіналісти турніру – коли відбудеться матч за трофей
Аргентина та Франція зустрінуться у вирішальному поєдинку катарського Мундіалю.
За підсумками півфіналів визначилися фіналісти чемпіонату світу. У матчі за титул зіграють Аргентина та Франція. Мессі з партнерами розгромив Хорватію (3:0), а Мбаппе і команда впоралися з Марокко (2:0).
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Фінал ЧС-2022 відбудеться в неділю, 18 грудня. Старт о 17:00 за київським часом. Аргентина буде номінальним господарем, а зіграють суперники на стадіоні Лусаїл в Катарі.
За день до цього, 17 грудня, запланований матч за третє місце. Бронзові медалі розіграють Хорватія та Марокко. Їхню зустріч прийме Аль-Райян.
Зауважимо, що Франція вдруге поспіль вийшла у фінал чемпіонату світу. На Мундіалі-2018 команда Дешама обіграла Хорватію. Аргентина востаннє досягала фіналу на ЧС-2014, де програла Німеччині.
Французи та аргентинці зустрічалися на минулому чемпіонаті світу в 1/8 фіналу. "Ле Бльо" перемогли в яскравій перестрілці з 7 голами.
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