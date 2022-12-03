3 грудня відбувся перший день плей-офф чемпіонату світу в Катарі. Два учасники чвертьфіналів вже відомі.

Нідерланди та Аргентина сформували першу пару учасників стадії 1/4 фіналу Мундіалю.

Нідерланди стали першим чвертьфіналістом ЧС-2022, перегравши США завдяки історичному перфомансу Дюмфріса

Сюрпризів поки не сталось, оскільки саме ці команди вважались фаворитами своїх дуелей. Нідерланди перестріляли американців (3:1), а пізніше Аргентина розібралася з Австралією (2:1). Очний матч "ораньє" та "альбіселесте" відбудеться 9 грудня.

Нагадаємо, завтра буде сформована нова пара чвертьфіналістів. О 17:00 Франція зіграє проти Польщі, а о 21:00 Англія зійдеться зі Сенегалом.

Аргентина обіграла Австралію і вийшла у чвертьфінал ЧС-2022 – Мессі зняв прокляття, фіаско голкіпера та Лаутаро