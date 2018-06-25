ЧС-2018: українець вбив кухаря на тренувальній базі збірної Росії

На тренувальній базі збірної Росії в Новогорську відбулось вбивство. Про це інформує Газета.Ru.

28-річний громадянин України, який працював офіціантом у ресторані бази, ударом ножа в живіт вбив 55-річного кухаря.

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Конфлікт трапився у підсобному приміщенні. Кухар встиг вибігти з ранами у зал ресторану, де й помер. Відомо, що на вбивство українець наважився після розмови з вагітною дружиною.

Російські ЗМІ знайшли фото вбивці у соцмережах, воно опубліковане нижче. Чоловіка звати Дмитро.

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Варто додати, що, найімовірніше, збірна Росії у момент вбивства перебувала у Самарі, де сьогодні, 25 червня, повинна зіграти проти Уругваю.