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ЧС-2018: у Саранську бюджетників змусили мити стадіон

14 червня 14:30 1179 Читать на русском
ЧС-2018: у Саранську бюджетників змусили мити стадіон
Мордовія Арена / соцмережі

Перед початком чемпіонату світу-2018 працівників державних установ змусили мити Мордовію Арену.

Мордовію Арену в Саранську перед матчами чемпіонату світу прибирали бюджетники. Як розповів виданню Нова Газета місцевий житель Євген Мослов, минулої неділі працівників бюджетних установ у примусовому порядку попросили прийти на стадіон, як виявилось, для того, щоб підмести підлогу та вимити сидіння.

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"Від нашої організації було дев'ять людей, всього на стадіоні прибиралось людей сто. У суботу подзвонив директор нашої організації, нічого не пояснив, ми дізналися, що потрібно робити, тільки коли пройшли акредитацію ФІФА і отримали спеціальні бейджики зі штрихкодом", – сказав Євген.

Також він заявив, що була можливість відмовитись, але не ризикнув, знаючи можливі наслідки.

Окрім цього Євген сказав, що не відвідає жодного матчу ЧС-2018, адже для нього та його сім'ї це дуже дорого.

Теги
ЧС 2018 Мордовія Арена
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