ЧС-2018: дружина Варді витратила 140 тисяч фунтів, щоб відвідати матчі турніру

Дружина форварда збірної Англії Джеймі Варді Ребекка витратила великі гроші, щоб подивитися на гру свого чоловіка на ЧС-2018.

За інформацією Mirror, форвард збірної Англії Джеймі Варді найняв приватний літак, щоб його дружина могла дістатися до Санкт-Петербурга. Дорога в обидва боки обійдеться йому у 40 тисяч фунтів. Відзначимо, що Ребекка Варді проживає в п'ятизірковому готелі в Санкт-Петербурзі, але збірна Англії в цьому місті не грала.

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Всі її витрати на перебування в Росії, за підрахунками журналістів, складуть близько 140 тисяч фунтів. Сюди включені вартість проживання, оплата послуг охорони та інші витрати. Також 36-річна дружина футболіста взяла з собою чотирьох дітей.

Ребекка і її діти відвідали всі три гри "трьох левів" на груповому етапі чемпіонату світу з футболу. Сім'я проживала в п'ятизірковому готелі, де вартість номера становила 250 фунтів за ніч. Крім цього, у сім'ї була особиста охорона, яка коштувала Джеймі Варді десятки тисяч фунтів, пишуть британські таблоїди.

Ця сума може вирости, якщо Англія продовжить виступи на ЧС-2018 на стадії плей-офф. Суперником англійців в 1/8 фіналу буде команда Колумбії.