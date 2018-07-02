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ЧС-2018: дружина Варді витратила 140 тисяч фунтів, щоб відвідати матчі турніру

17:07 330 Читать на русском
ЧС-2018: дружина Варді витратила 140 тисяч фунтів, щоб відвідати матчі турніру
Джеймі та Ребекка Варді

Дружина форварда збірної Англії Джеймі Варді Ребекка витратила великі гроші, щоб подивитися на гру свого чоловіка на ЧС-2018.

За інформацією Mirror, форвард збірної Англії Джеймі Варді найняв приватний літак, щоб його дружина могла дістатися до Санкт-Петербурга. Дорога в обидва боки обійдеться йому у 40 тисяч фунтів. Відзначимо, що Ребекка Варді проживає в п'ятизірковому готелі в Санкт-Петербурзі, але збірна Англії в цьому місті не грала.

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Всі її витрати на перебування в Росії, за підрахунками журналістів, складуть близько 140 тисяч фунтів. Сюди включені вартість проживання, оплата послуг охорони та інші витрати. Також 36-річна дружина футболіста взяла з собою чотирьох дітей.

Ребекка і її діти відвідали всі три гри "трьох левів" на груповому етапі чемпіонату світу з футболу. Сім'я проживала в п'ятизірковому готелі, де вартість номера становила 250 фунтів за ніч. Крім цього, у сім'ї була особиста охорона, яка коштувала Джеймі Варді десятки тисяч фунтів, пишуть британські таблоїди.

Ця сума може вирости, якщо Англія продовжить виступи на ЧС-2018 на стадії плей-офф. Суперником англійців в 1/8 фіналу буде команда Колумбії.

ЧС 20181/8 фіналу

Колумбія - Англія: Вівторок 03 липня 2018

Колумбія
до матчу
1
дн
:
3
год
:
21
хв
Англія
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ЧС 2018 Англія Англія Колумбія - Англія Джеймі Варді Джеймі Варді
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