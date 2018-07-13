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ЧС-2018: депутат Держдуми просить покарати Віду за екстремізм

14:10 328 Читать на русском
ЧС-2018: депутат Держдуми просить покарати Віду за екстремізм
Домагой Віда / соцмережі

Депутат Держдуми РФ Євген Федоров просить МВС перевірити поведінку захисника збірної Хорватії Домагоя Віди.

Євген Федоров попросив МВС РФ перевірити Домагоя Віду на предмет публічних закликань до здійснення екстремістської діяльності.

Журналіст Bild: Росія щодня вбиває українців та приймає ЧС, а Віда може бути покараний за слова "Слава Україні"

Хорватський захисник після матчу 1/4 фіналу ЧС-2018 Росія – Хорватія, в якому "картаті" перемогли в серії пенальті, записав відео з Огнєном Вукоєвічем, де вигукнув "Слава Україні!"

Пізніше було опубліковане відео, де він сказав "Белград, гори!"

"Дії Домагоя Віди можна трактувати, як публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності, що підпадає під норми ст. 280 КК РФ", – повідомили в прес-службі депутата.

ЧС 20181/4 фіналу

Росія - Хорватія: Субота 07 липня 2018

Росія
Матч завершено
2 : 2
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватія
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Теги
ЧС 2018 Домагой Віда Домагой Віда Хорватія Хорватія Росія - Хорватія Росія Росія
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