ЧС-2018: депутат Держдуми просить покарати Віду за екстремізм

Депутат Держдуми РФ Євген Федоров просить МВС перевірити поведінку захисника збірної Хорватії Домагоя Віди.

Євген Федоров попросив МВС РФ перевірити Домагоя Віду на предмет публічних закликань до здійснення екстремістської діяльності.

Журналіст Bild: Росія щодня вбиває українців та приймає ЧС, а Віда може бути покараний за слова "Слава Україні"

Хорватський захисник після матчу 1/4 фіналу ЧС-2018 Росія – Хорватія, в якому "картаті" перемогли в серії пенальті, записав відео з Огнєном Вукоєвічем, де вигукнув "Слава Україні!"

Пізніше було опубліковане відео, де він сказав "Белград, гори!"

"Дії Домагоя Віди можна трактувати, як публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності, що підпадає під норми ст. 280 КК РФ", – повідомили в прес-службі депутата.