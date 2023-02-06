Олександр Яковенко, який представляє інтереси Владислава Супряги, прокоментував чутки про можливу зміну клубної прописки форвардом Динамо.

ЗМІ повідомляли, що у послугах 22-річного нападника зацікавлене Полісся, яке пішло зимувати лідером Першої ліги. Проте агент Владислава це заперечив.

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На запитання про потенційний переїзд Супряги з Києва у Житомир Олександр Яковенко відповів дуже лаконічно: "Ні". Про це інформує FanDay.

Першу частину сезону 2022/23 чемпіон світу у складі збірної України U-20 пропускав через проблеми зі здоров'ям. В останніх двох матчах на зборах Динамо Владислав відзначився двома голами.

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