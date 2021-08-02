"З підготовкою наче більш-менш було все добре. Виходить, у нас тільки збір був два тижні в Польщі. Ми потім повернулися в Україну й там ще тиждень готували екіпірування. Одне тільки тренування – і ми сюди приїхали. У нас же такий вид спорту, що за два тижні ти не підготуєшся. Треба за півроку, за рік готуватися.

А в нас в Україні що? Вже всьо! Один тир, який був, згорів, і більше нічого нема. Ну, є, але... У Львові був тир олімпійської підготовки. Там були всі тири: відкриті, закриті, з трьома-чотирма дистанціями. А я зараз у Львові, виходить, 10 метрів треную в одному місці, потім їду на "Динамо" через усе місто, на 25 метрів. І оце туди-сюди їздити вічно – трошки не то.

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Я, якщо чесно, вже стільки разів про це говорив. Я ж не один про це кажу, просто один раз так сказав, що краще б я того не говорив... Це вже зсередини б'ється. Стільки років, з самого дитинства, ще в мене батьки ходили на СКА. Мама була вагітною мною – я вже був там, на стрільбищі.

Щодо Парижа за три роки, тяжко сказати – чи готовий я, чи ні. Буде тир – тоді будемо говорити. Не буде тиру – будемо проводити двотижневі збори перед Олімпійськими іграми. Ну що вони зроблять? Ну добре, потренуємся, піднімемо свій трошки результат... Те, що зараз сталося у нас зі стрільбою на Олімпійських іграх – не найкращі показники", – цитує Павла Коростильова Суспільне.

Нагадаємо, Коростильов не зміг пробитись до фіналу в стрільбі зі швидкісного пістолета з 25 метрів. Раніше, у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів українець посів 4-е місце.

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