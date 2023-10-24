Російські ЗМІ вкотре довели, що їм не можна вірити. Днями у виданні Спорт-Експрес з'явилася інформація про переговори між футбольними федераціями Сенегалу і Росії стосовно проведення товариського матчу. Однак у самому Сенегалі цю інформацію сприйняли з великим подивом.

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"Ми нічого не знаємо про те, що наша головна збірна може зіграти товариський матч із Росією наступного року. Не розуміємо, звідки беруться ці новини, але ми не можемо підтвердити цю інформацію. У нас немає жодних новин щодо матчу дорослих команд Сенегалу і Росії у 2024 році", – заявив глава прес-служби Федерації футболу Сенегалу Кара Тіуне.

Нагадаємо, що у своєму останньому матчі Росія не зуміла обіграти 109-ту команду світу. Кенія зіграла з окупантами внічию з рахунком 2:2.

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