Француз зворушливим дописом та відеороликом у соцмережах оголосив про завершення професіональної кар'єри у віці 35 років.

Бензема оголосив про завершення кар'єри в збірній Франції

"Футболе, я так тебе любив. Футболе, ти дав мені так багато, але прийшов час зупинитися. Озираючись назад на цей довгий шлях, в моїх очах горять вогні. Я здійснив дитячі та чоловічі мрії. Сьогодні я з клубком у горлі, але з гордістю перегортаю цю сторінку", – написав Матюйді.

Блез у 2018-му став чемпіоном світу разом зі збірною Франції. На клубному рівні завоював низку трофеїв: 17 із ПСЖ, з яких 5 – чемпіонства Франції, та 5 у Ювентусі – 3 чемпіонства, Кубок та Суперкубок Італії.

Останнім клубом хавбека був Інтер Маямі, де він у 2020-му став першою зіркою у команді Бекхема. Також Блез Матюйді на старті кар'єри виступав за Труа й Сент-Етьєн.

Football, je t’ai tant aimé. Football, tu m’as tant donné, mais le moment est venu de dire stop. J’ai accompli mes rêves d’enfant, mes rêves d’homme. C’est la gorge serrée mais avec fierté que je tourne aujourd’hui cette page.

MERCI ️

https://t.co/j9S9b7QaiD pic.twitter.com/rkDwnxX9Tj — Blaise Matuidi (@MATUIDIBlaise) December 23, 2022

Футбольний зорепад у Катарі: Мессі, Роналду, Бензема і ще 20+ футболістів, для яких ЧС-2022 може стати останнім