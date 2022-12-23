Чемпіон світу Матюйді завершив кар'єру
Колишній хавбек Ювентуса, ПСЖ та Сент-Етьєна Блез Матюйді ухвалив рішення повісити бутси на цвях.
Француз зворушливим дописом та відеороликом у соцмережах оголосив про завершення професіональної кар'єри у віці 35 років.
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"Футболе, я так тебе любив. Футболе, ти дав мені так багато, але прийшов час зупинитися. Озираючись назад на цей довгий шлях, в моїх очах горять вогні. Я здійснив дитячі та чоловічі мрії. Сьогодні я з клубком у горлі, але з гордістю перегортаю цю сторінку", – написав Матюйді.
Блез у 2018-му став чемпіоном світу разом зі збірною Франції. На клубному рівні завоював низку трофеїв: 17 із ПСЖ, з яких 5 – чемпіонства Франції, та 5 у Ювентусі – 3 чемпіонства, Кубок та Суперкубок Італії.
Останнім клубом хавбека був Інтер Маямі, де він у 2020-му став першою зіркою у команді Бекхема. Також Блез Матюйді на старті кар'єри виступав за Труа й Сент-Етьєн.
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