Челсі повністю переграв ПСЖ

Команда Луїса Енріке так нажахала футбольний світ, що повірити у перемогу над цим гегемоном стало неможливо. Французький гранд був ідеальним у всьому, крім оборони на стандартах. На Клубному чемпіонаті світу парижани розгромили Атлетіко (4:0), знищили Реал за 25 хвилин першого тайму (4:0) та прибили Баварію (2:0) – хіба можна протистояти цьому колективу?

Челсі – ПСЖ – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Челсі ж підходив до зустрічі в ролі кота у мішку. Усі експерти позитивно відзначали експерименти Енцо Марески та повний контроль над ходом матчів. От тільки, статус суперників не дозволяв вважати лондонців фаворитами фіналу. Пройти Бенфіку та двох бразильців для євротопа – це несерйозно. Футбольна спільнота готувалась до коронації ПСЖ.

Тим більш несподіваним виявився перший тайм. Вже у перші 10 хвилин стало зрозуміло, що гра пішла не за тим сценарієм, а після 20-ї це вже був факт. ПСЖ ніби й мав перевагу за володінням, однак за всіма іншими аспектами "сині" були кращими. Особливо шокував пресинг Челсі – ПСЖ подовгу не міг з нього вирватись. Вітінья виявився перекритим двома, а без нього просування парижан різко просіло.

По-друге, не працював пресинг Луїса Енріке. "Сині" дуже легко розбивали його – не в останню чергу завдяки довгим переведенням Санчеса на фланги. Взагалі, перехідні фази британців виявились вкрай ефективними через традиційно високі позиції Вітіньї й Мендеша. Челсі став першим суперником ПСЖ, якому вдалося грамотно контратакувати тріумфатора ЛЧ на КЧС-2025.

Вишенькою на торті стала відсутність нормальних атак французів. За весь перший тайм підопічні Лучо провели всього два удари із сумарною гостротою в 0,12 xG. Замикання кросу з правого флангу у виконанні Невеша дійсно було слабеньким, а от постріл Дуе з лінії штрафного летів під праву стійку – Роберт Санчес виручив.

Також пригадується класна контратака ПСЖ з прострілом на дальню стійку, який в останню мить перервав Кукурелья. От і вся гострота. За 45+6 хвилин переможець ЛЧ провів мав лишень 5 дотиків у карному майданчику англійців.

Палмер охолодив запал ПСЖ

Челсі ж не тільки нейтралізував сильні сторони опонента, а й регулярно створював небезпечні моменти. Головною ударною силою став "Колд" Палмер, який часто відкривався в опорній зоні за Вітіньєю й швидко просував м'яч. Він же часто завершував атаки.

Саме Палмер міг відкривати рахунок. На 9-й хвилині Енцо Фернандес обігрався з Нету й віддав пас у штрафний на Жоау Педру, а той скинув під удар Палмеру. Коул вгатив метрів з 20-ти у лівий нижній кут, але м'яч пройшов поруч зі стійкою!

На 22-й же хвилині англієць не пробачив, хоча героєм слід назвати Гюсто. Фулбек, якого завжди критикують, зачепився за лонгбол Санчеса й протиснув самого Нуну Мендеша. Француз зайшов на правий край штрафного, хитнув Беральдо й пробив у нього, а потім підхопив відскок і покотив на лінію штрафного.

Там відкрився Палмер, який пробив у той же лівий нижній. Тепер вже без шансів для Доннарумми. 1:0!

На 30-й же хвилині Палмер шокував Париж другим голом. Після боротьби в центрі поля Колвілл виконав шикарне закидання на хід "Колду", а той змістився на лінію півкола й знову зарядив у лівий нижній – і знову влучив. 2:0!

На 43-й же хвилині Палмер протягнув м'яч правим напівфлангом, скориставшись колосальною дірою за спинами Хвічі й Мендеша. Англієць завершив розрізною передачею під вихід Жоау Педру віч-на-віч. Новачок Челсі, своєю чергою, ефектно перекинув Доннарумму – 3:0. Шок.

ПСЖ намагався відігратись, але системи не вистачило

Було очевидно, що парижани так просто розгром не сприймуть. Тотальна відсутність загострень з боку ПСЖ – це ненормально. Не вірилось, що французи залишать так все просто.

Так і сталося. На початку другого тайму підопічні Луїса Енріке створили аж три небезпечних моменти. На 49-й хвилині Хвіча влетів на лівий кут штрафного, хитнув Гюсто й закрутив у дальній кут, але Санчес парирував. На 52-й же Дуе переграв двох суперників і прострілив на Дембеле, а той пробив з лінії воротарського – Санчес знову виручив!

Ще за вісім хвилин про себе нарешті нагадав Вітінья, який вгатив з дистанції у лівий нижній. М'яч пройшов поруч зі стійкою. Словом, старт виявився непоганим – однак Челсі досить швидко вирівняв гру. У наступні 20 хвилин ПСЖ взагалі нічого не створював.

Челсі ж міг добити суперника на 68-й хвилині зусиллями Ділепа. Ліам, який замінив Жоау Педру, обігрався з Нету й виконав красивий удар з дальньої відстані. М'яч летів у праву дев'ятку, однак Доннарумма парирував.

На 80-й хвилині все той же Ділеп обіграв Беральдо та вийшов сам на сам з Джіджі. Італієць знову виграв дуель.

