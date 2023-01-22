Півзахисник Богдан Лєднєв, який повернувся в Динамо з оренди, розповів про свою роль у команді.

"Та ситуація, яка склалася у нашій країні, дуже об'єднала всіх. Після завершення першої частини сезону мені повідомили, що повертаюся до рідного клубу. Дуже сумував за всіма, тепер буду наполегливо працювати.

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Індивідуальної бесіди з тренерським штабом поки не було, але незабаром чекаю на неї.

Динамо – це команда, яка завжди ставить перед собою лише найвищі цілі. Упевнений, що зараз ми добре підготуємося й будемо перемагати з поновленням сезону. Тренувальний збір – це фундамент для сезону, будемо напрацьовувати схеми, які тренер хоче бачити в офіційних матчах. Будемо концентруватися на роботі, щоб максимально добре підготуватися до чемпіонату", – цитує Лєднєва офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Лєднєв на контракті в Динамо з 2016 року. У 2018-2020 рр. він виступав в оренді за Зорю. У поточному сезоні зіграв за Фехервар 13 матчів у всіх турнірах, в яких віддав 2 асисти. Його контракт з киянами чинний до 30 червня 2024 року. Transfermarkt оцінює гравця у 800 тисяч євро.

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