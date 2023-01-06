Чинний президент УЄФА Александер Чеферін залишиться на посаді ще на 4 роки.

5 січня 2023-го був дедлайн для подачі заявок на вибори президента УЄФА. Лише одна людина зареєструвала свою кандидатуру – чинний президент Александер Чеферін, повідомляє УЄФА у пресрелізі.

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Таким чином, словенець не матиме конкурентів під час голосування, яке відбудеться на конгресі УЄФА 5 квітня в Лісабоні. Чеферін очолює УЄФА з 2016 року. Головним його досягненням вважається перемога у боротьбі з Європейською Суперлігою.

На тому ж конгресі в Лісабоні будуть переобрані члени Виконавчого комітету УЄФА. Дедлайн для реєстрації кандидатів – 5 лютого. Завершується термін перебування на посаді Андрія Павелка, який був обраний у Виконком УЄФА у 2019-му.